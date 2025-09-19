Por tercera vez esta semana, una escuela sanjuanina debió ser evacuada. Esto se debe a que se realizó una nueva amenaza de bomba que obligó a efectivos policiales a actuar de forma preventiva en el lugar ante la supuesta presencia de un explosivo.

Todo sucedió en el interior de la Escuela Barrio Ejército de Los Andes del departamento Rawson, la cual está precisamente ubicada sobre calle José López entre Portugal y Estados Unidos.

Por este motivo un grupo de uniformados llegó al establecimiento educativo y ordenó que todos fueran evacuados. A raíz de ello tanto los educadores, como el alumnado y hasta el personal no docente debió abandonar las instalaciones.