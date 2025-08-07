Amenazaron con un cuchillo a un niño en Pocito
El episodio ocurrió en horas de la mañana del pasado martes 5 de agosto, en medio de un asalto.
Durante la mañana del pasado martes 5 de agosto, se produjo un hecho impactante en la provincia de San Juan. Se trata de que un menor de edad fue abordado por un delincuente que lo amenazó con un cuchillo.
Esta situación se registró alrededor de las 06:45, cuando un chico de 12 años caminaba por las calles del barrio UPCN. Cuando llegó a la intersección de calles Córdoba y Rawson, una persona desconocida se le acercó.
Se trataba de un hombre que portaba un cuchillo con el cual comenzó a amedrentarlo, exigiéndole que le entregara sus pertenencias. Por fortuna el menor logró escapar sin que el ladrón pudiera causarle alguna herida con el arma blanca.
Luego de esto la víctima fue a contarle a su madre lo sucedido, para luego trasladarse hasta la comisaría más cercana para radicar la denuncia. El caso fue caratulado como Robo agravado en grado de tentativa.