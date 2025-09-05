En las últimas horas efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a una pareja en el departamento Chimbas. Se trata de dos personas que tenían en su poder un arma de fuego y un kilo de cocaína.

Este importante operativo se llevó a cabo en el interior del barrio El Chañar, allí se presentaron uniformados del Departamento Federal de Investigaciones y de la División Unidad Operativa Federal de San Juan. Ellos detectaron el accionar sospechoso de un hombre y una mujer en calle Centenario.

Cuando se acercaron a entrevistarlos notaron un enorme nerviosismo en estas personas, por lo que les realizaron un palpado. Allí descubrieron que la ciudadana de 35 años tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros. La misma tenía 5 cartuchos en su interior.

Ante este descubrimiento se realizó una requisa más exhaustiva, confirmando que tenían un ladrillo de un kilo de cocaína de máxima pureza. Todo esto fue secuestrado y ambos quedaron a disposición de la Justicia. En el caso de la mujer, ya que tiene hijos menores y uno de ellos tiene discapacidad, cumplirá con prisión domiciliaria.