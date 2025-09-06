Dos sujetos que no llegan a los 30 años y sobre los cuales pesa un amplio prontuario policial tuvieron un nuevo encuentro por la Policía de San Juan. Todo sucedió en Rawson y ambos delincuentes fueron detenidos tras ser sorprendidos circulando en una moto que había sido robada.

Fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría 31 detuvo a dos hombres, uno de apellido Zuleta, de 27 años, y otro de apellido Núñez, de 26, ambos oriundos del barrio Cristo Pobre, en Rawson. Ambos circulaban en una moto 110 cc que carecía de patente y sin la documentación correspondientes.

Al investigar más sobre la identidad de los detenidos, el personal policial descubrió que sobre ambos pesa un amplio prontuario policial, con antecedentes registrados.

Posteriormente tomaron conocimiento que una mujer había denunciado el robo de su moto, la cual coincidía con las características del rodado secuestrado. La misma había sido sustraída horas antes de un domicilio del mismo barrio donde fueron detenidos los sanjuaninos. Se inicio una causa por hurto, con intervención de la UFi Delitos contra la Propiedad.