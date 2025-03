Angustiante es la situación por la que pasa una familia de Chimbas. En el barrio Tránsito de Oro, el móvil de Canal 13 conversó con Américo Ruarte, el dueño de una casa a la que los ladrones tomaron de punto para desvalijarla en varias oportunidades.

En los últimos 30 días, Américo y su esposa sufrieron una buena cantidad de robos. Todos escruches, en donde los malvivientes se llevaron cuatro puertas, colchones, camas, zapatillas y dañaron el cableado, dejando cortados al ras a los fideos. “Cualquier cosa nos han robado”, señaló.

"Anoche que no hemos estado aprovecharon", expresó angustiado Américo, y contó que la vivienda queda muchas veces sola porque, tanto su esposa como él, trabajan muchas horas al día.

Para colmo, la casa está más vulnerable que nunca, ya que no cuenta con puertas, las cuales hace más de un mes se robaron. "El último robo fue hace más de un mes", expresó el damnificado, mientras la cámara del móvil de Canal 13 recorría una de las habitaciones, donde se veía el paso de los delincuentes, quienes se llevaron muchas cosas esenciales para cualquier vivienda.

"Todos los cables nos han robado, los han cortado al ras", dijo Américo. Es que los ladrones no solo le han sustraído focos, sino que, para ingresar a la vivienda, en varias oportunidades dañaron una ventana con su reja.

Los robos se suceden muchas veces en este domicilio. Ante esto, las víctimas siempre hacen la denuncia, pero Américo aseguró que la Policía "no vienen a vernos". Inclusive el hombre resaltó: "Pasan seguido por acá, pero no entran. Muchas veces yo los he visto y les he dicho, y ellos me dicen siempre que ya van a mandar a alguien"

Américo y su esposa aprovecharon la cámara de Canal 13 para contar que están pidiendo a los sanjuaninos y sanjuaninas que colaboren con ellos. "Como está la cosa de difícil. Yo estoy cuidando motos en el centro, para que se den una imagen", reveló.

Los ladrones no se limitan a robar elementos de valor del interior de la casa, sino que también arremeten con lo que encuentran inmediatamente afuera. El espacio vacío donde antes había un termotanque es quizás una de las postales más desesperantes de la situación que sufre esta familia por la inseguridad constante.

Américo caminó junto al móvil de Canal 13, que en vivo mostró como quedó la ventana de una de las habitaciones, después de que ladrones se hicieran con las hojas de la misma, y para colmo, realizaran destrozos en la zona.

Con maderas cruzadas y cables en desuso usados como sostén a lo ancho del marco, esta familia tapó un poco la ventana. Si bien hay muchos puntos que no están cubiertos, el dueño de casa aseguró que no tiene dinero para reponer la ventana completa.

"Lo que puedan colaborar estará bien, y que Dios les ayude a los que colaboren porque como están las cosas no podemos comprar todo. Están muy caras las cosas", expresó.

Los constantes robos tienen tan frustrados y amargados a Américo y su esposa, que ya se están resignando. Hace tiempo que ninguno de los dos tiene celular porque se los robaron, y, además de no poder comprárselo, no quieren hacerlo, ni tampoco comparase algo valioso, por temor a llamar la atención y que entren una vez más.

Los que deseen y puedan acercarse al barrio Tránsito Oro, y llevar su colaboración para esta familia, pueden hacerlo acercándolo al domicilio o al domicilio de Canal 13, donde serán llevados a esta familia de Chimbas.