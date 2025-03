Desde hace un tiempo vecinos de un sector puntual de Chimbas, venían convocando a una manifestación para pedir mayor seguridad. Sin embargo, por miedo a las consecuencias decidieron no realizarla asegurando que los delincuentes también viven en estos barrios.

El móvil de Canal 13 durante el ciclo ‘Mirá Quién Habla’ (al aire de lunes a viernes de 11:00 a 13:00), se presentó en el cruce de Necochea y Rodríguez. En el lugar no se presentaron los residentes de los barrios Conjunto XI, III, Único y Santa María que habían realizado la convocatoria.

No obstante, un vecino de la zona accedió a dar su testimonio pero sin mostrar su rostro por temor a ser atacado por los malvivientes. Esta persona reveló que ya fue víctima de violentos ataques, donde incluso le dispararon en una de sus piernas.

‘No lo van a hacer por que tienen miedo porque los delincuentes están en los mismos barrios. A mi me han roto los vidrios de la camioneta por ejemplo, tengo que tener los vehículos adentro porque siempre hay vandalismo. Yo ando con una bala en la pierna porque me asaltaron un día cuando me estaba bajando de la moto’, manifestó.

Esta persona aseguró que el punto de inflexión fue cuando personas de otros sectores comenzaron a mudarse a dichos complejos de Chimbas. 'Esto viene de hace rato cuando empezaron a traer gente de afuera, ahí se arruinó todo porque la verdad que esto era una zona muy tranquila', sentenció.