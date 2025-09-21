A poco más de dos semanas de inaugurada la repavimentación de Calle 5 y Vidart, un conductor ya produjo el primer siniestro vial en la remodelada intersección. Con semáforos en la esquina, aunque se desconoce si ya en funcionamiento, un conductor de un auto perdió el control y terminó impactando con una moto y el frente de una carnicería.

El hecho ocurrió pasadas las 13 horas, un horario en el que hay mucho movimiento en la zona, puesto que el almacén donde terminó el auto estampillado funciona como carnicería y es muy recurrida en la zona. Además, en diagonal a este local, una familia se dedica a la venta de empanadas y pollos asados, por lo que hay mucha gente circulando por la zona.

Un joven de unos 20 años, junto con su novia, circulaban a bordo de un auto Peugeot 308 color blanco, cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó incrustado contra el local. En el camino, impactó con una moto que se encontraba estacionada en la vereda, afortunadamente sin ocupante.