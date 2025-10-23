Después de veinte días de intensa búsqueda, Daniela Micaela Luna, de 35 años, fue hallada sana y salva por personal policial. La mujer, que había sido vista por última vez el pasado 2 de octubre, se encontraba en la vivienda de una amiga, según confirmaron fuentes judiciales.

El hallazgo trajo alivio a su familia y al equipo de investigadores que seguía su rastro. De acuerdo con la información oficial, Daniela estaba en buen estado de salud al momento de ser ubicada, y fue asistida por las autoridades para garantizar su bienestar.

Durante semanas, sus allegados la buscaron por distintos puntos de la provincia sin resultados. La denuncia formal se realizó recién una semana después de su desaparición, por lo que la UFI Genérica tomó intervención varios días más tarde.

La búsqueda se intensificó en los últimos días, mientras el caso cobraba notoriedad pública y trascendía a medios nacionales, donde se temía un desenlace más grave. Finalmente, la confirmación de que la mujer estaba a salvo puso fin a la incertidumbre que rodeó su paradero.

Fuentes del caso indicaron que Luna atraviesa problemas de consumo, pero remarcaron que no fue víctima de ningún hecho delictivo y que su estado general es bueno.