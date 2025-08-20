Recientemente salieron a la luz las filmaciones registradas por una cámara de seguridad colocada en la YPF que sufrió un robo este miércoles. En las mismas se puede ver como tres sujetos golpearon brutalmente a dos hombres que se encontraban en la estación de servicio.

Todo ocurrió en horas de la mañana de este 20 de agosto, en la intersección de calle Benavidez y Callejón Ullum. En el lugar se encontraban dos hombres, los cuáles fueron salvajemente atacados por tres delincuentes que pretendían robarse la recaudación.

En las imágenes se puede apreciar como los malvivientes les propinan golpes de puño y hasta patadas cuando los afectados ya se encuentran en el suelo, con una brutalidad que podría haber derivado en una verdadera tragedia.

De hecho, una de las víctimas salió a pedir ayuda con sangre en el rostro, ya que había sufrido una herida cortante. El hecho terminó con el robo de $100.000 y la posterior detención de los tres ladrones, teniendo uno de ellos en su poder un arma reglamentaria de la Policía de San Juan.