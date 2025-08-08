En horas de la mañana de este viernes 8 de agosto, las autoridades locales dieron una gran noticia. Se trata de que pudieron encontrar finalmente a Bianca, la menor de edad que era buscada desde hace días.

Los familiares de esta adolescente de 14 años, se habían presentado en una comisaría para denunciar su desaparición el pasado martes. Desde ese 5 de agosto desde la Policía de San Juan comenzaron a trabajar en su rastreo.

Así fue como se activó el tan sonado “San Juan Te Busca”, el cual nuevamente dio buenos resultados en la provincia. Esto se debe a que afortunadamente la chica fue hallada sana y salva.

Como ocurre siempre en este tipo de casos, no se han brindado mayores detalles del lugar y el contexto en el que fue hallado. Esto se debe a que esto pertenece al ámbito privado de esta familia y lo que era realmente relevante era encontrarla en buen estado, algo que ya se consiguió.