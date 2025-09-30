Desde el pasado domingo, una familia sanjuanina estaba buscando desesperadamente a una joven de 18 años. Ella fue reportada como desaparecida ante las autoridades, quienes comenzaron a investigar. En ese contexto se confirmó que ella viajó a Buenos Aires y que ya se encuentra con su madre.

Se trata de una muchacha identificada como Priscila Solange Barzola, quien estaba siendo rastreada por personal de Búsqueda y Rescate. En horas de la mañana de este martes Ignacio Achem, fiscal de la UFI Genérica, reveló en una entrevista radial que ya pudieron encontrarla.

“A las 02:00 la madre de la chica ya había llegado a Buenos Aires y ya se había podido reunir con ella. La chica había sido encontrada por personal de la Policía de San Juan horas antes. La habíamos encontrado en un hotel de la provincia de Buenos Aires. Habíamos hecho una videollamada con ella y en ese momento había manifestado una cuestión de propia voluntad”, expresó en Estación Claridad.

Si bien la autoridad dejó en claro que la joven manifestó que viajó por su propia decisión, también reconoció que hay una tercera persona involucrada. En medio del temor a que ella fuera captada por una red de trata, Priscila reconoció que un “amigo” le había pagado todos los gastos de traslado.

“Esta persona no la ha llevado a Buenos Aires, pero sí abonó el pasaje. Sí hay una tercer persona que está identificada incluso por la chica. Ella contó que era un un amigo con quien mantendría una relación, pero él es quién habría pagado todos estos gastos de traslado”, detalló.

Si bien lo importante es que Priscila ya se encuentra con su madre y está en un buen estado de salud, todavía no están claros los motivos de su viaje. Achem recordó que si efectivamente hay sospechas de que hay una red de trata de personas involucrada, su familia debería realizar una denuncia para que la Justicia Federal haga una investigación.