En un operativo de prevención y seguridad realizado por el Grupo Motorizado de la UCD, se logró la aprehensión de un hombre acusado de robo en un domicilio de Callejón Chatar, entre calles General San Martín y Sargento Cabral, en la zona norte de la provincia.

El hecho ocurrió cuando el operador de turno de Trueno Halcón alertó a los efectivos sobre la presencia de dos personas de sexo masculino que habrían sustraído elementos de una vivienda. Según el reporte, los sospechosos se desplazaban caminando por calle Sargento Cabral hacia el sur.

En base a la descripción aportada por un vecino y por el sistema de vigilancia, el personal motorizado interceptó en la vía pública a Sergio Isaías Rodríguez, quien llevaba consigo una puerta de madera color blanca y una colcha color naranja, elementos coincidentes con la denuncia y las prendas mencionadas en el alerta inicial.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 26°, donde el Dr. Cuk Germán dispuso el inicio del proceso especial de Flagrancia, quedando registrado el Legajo C/ ROBO. La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en el hecho.