Apresaron a un hombre con pedido de captura que conducía un auto con pedido de secuestro

Un hombre de 44 años, identificado como Ángel Ramón Bustos, fue detenido en Caucete por personal de la Dirección D-7. La detención se produjo luego de que se comprobara que Bustos circulaba en un vehículo con pedido de secuestro y que, además, tenía él mismo un pedido de captura, según informó la Policía.

El vehículo, un Renault Logan gris, registraba un pedido de secuestro emitido en la provincia de Santa Fe. Al mismo tiempo, se verificó que Bustos era buscado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Tras el hallazgo, la policía procedió al secuestro del automóvil y a la detención del individuo, quien quedó a disposición de la justicia, detalló la fuente oficial.

Cuatro vehículos con pedido de secuestro

El jueves 10 de abril, la Policía informó que recuperaron en San Juan cuatro vehículos con pedido de secuestro. Los rodados son autos y motos con pedido activos por hurto y documentación adulterada. Los delitos fueron cometidos tanto en la provincia como en Buenos Aires.

La Sección Sustracción de Automotores dependiente de la Policía de San Juan realizó tareas investigativas por distintas denuncias. El primero fue en la intersección de calle Pueyrredón y O’Higgins el 8 de abril.

En este primer procedimiento los efectivos interceptaron a un hombre mayor de edad que circulaba en una moto sin patente visible, con el tambor de arranque violentado y sin documentación. Al verificar los números de motor y cuadro, confirmaron que el rodado tenía pedido de secuestro por hurto desde el 25 de febrero, denuncia radicada en la Comisaría 3°. El fiscal Juan Manuel García Castrillón ordenó el secuestro del vehículo y vinculó al conductor por encubrimiento.

El segundo operativo fue el martes 9 de abril en Capital. Más precisamente en calles Salta y Falucho, donde los efectivos secuestraron un auto Fiat Duna blanco con chapa patente apócrifa. Tras constatar los números de motor y chasis, se determinó que el vehículo tenía pedido de secuestro por un hurto calificado ocurrido en junio de 2022, con intervención del Tercer Juzgado de Instrucción.

En la misma intersección, la Policía también incautó una moto Honda Wave 110cc blanca, con adulteración en el número de motor y cuadro. Una mujer que la conducía presentó documentación que resultó ser presuntamente apócrifa, por lo que el caso fue derivado al Juzgado Federal, que ordenó el secuestro.

Finalmente, en esa misma jornada, y tras un pedido de colaboración de la Policía de Buenos Aires, lograron localizar en Chimbas a un Fiat Uno gris que había sido robado en la Ciudad de Buenos Aires. El vehículo, guiado por una mujer mayor de edad, tenía pedido activo por hurto agravado desde el 4 de abril. La causa está a cargo de la División Comisaría Vecinal 8A de la Policía porteña.