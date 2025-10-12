La Policía de San Juan aprehendió a un hombre que apuñaló a otro en el hombro izquierdo y luego ingresó de manera ilícita a un domicilio en el Lote Hogar Nº 18, en Rawson. El acusado fue identificado como Rodrigo Cesar Nahuel Caballero Flores, de 24 años, y fue detenido tras el aviso de un vecino y el alerta al 911.

La víctima, de 27 años, fue trasladada al Hospital Rawson con lesiones leves. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 54 años relató que encontró al acusado escondido en el fondo de su propiedad luego de cometer el hecho.

El caso fue comunicado a la UFI Flagrancia, y el Ayudante Fiscal, Dr. Rodrigo Lafont, dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.