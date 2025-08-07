Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Chimbas durante la madrugada del lunes, cuando un chofer de la aplicación Uber fue asaltado por dos de sus pasajeros, quienes lo amenazaron con un cuchillo para robarle sus pertenencias. El violento episodio ocurrió alrededor de las 4:20 de la mañana en el interior del barrio El Chañar.

La víctima fue identificada como Rodrigo Urquiza, de 29 años, quien radicó la denuncia en la Subcomisaría Cipolletti. Según su testimonio, recogió a tres pasajeros —dos hombres y una mujer— en la intersección de calles Coll y Calívar, en Rivadavia. El destino inicial fue el barrio Pedregal, también en Chimbas.

Al llegar a ese primer punto, la mujer descendió del vehículo, y los dos hombres restantes le pidieron a Urquiza que los llevara hasta el barrio El Chañar. Fue allí, en la plaza del barrio, donde ocurrió el asalto: uno de los sujetos extrajo un cuchillo, mientras el otro le arrebató los dos celulares que llevaba el conductor.

Aunque el remisero sufrió algunos golpes, las lesiones fueron leves y no requirieron atención médica urgente, confirmaron las fuentes policiales.

Por el momento, no hay detenidos, pero la Policía trabaja con grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos para tratar de identificar a los autores del hecho. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal correspondiente, mientras los investigadores analizan las zonas por donde circuló el vehículo.

Desde el entorno del conductor lamentaron lo ocurrido y reclamaron mayor seguridad para quienes trabajan durante la madrugada, una franja horaria donde este tipo de robos se ha vuelto recurrente.