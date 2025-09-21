En horas de la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre, salió a la luz el asesinato de un hombre en la provincia de Mendoza. Con el paso de las horas las autoridades puidieron identificar a la víctima, descubriendo que se trataba de una persona nacida en San Juan.

Este hecho sucedió alrededor de las 01:00 de la mencionada jornada en Las Heras, precisamente en la zona de El Agarrobal. A un costado de la calle Paso Hondo las autoridades encontraron una camioneta modelo Toyota Hilux detenida dentro de una acequia.

Dentro de la 4x4 hallaron el cuerpo sin vida de un adulto. Cuando los restos fueron revisados por especialistas, descubrieron que el cadáver tenía dos heridas de bala que fueron las que ocasionaron su fallecimiento.

Posteriormente se pudo comprobar que el difunto es Sergio Nacenta, un sanjuanino de 59 años de edad. Por el momento se desconoce el contexto en el que este hombre fue atacado a balazos, ni cuantas personas habrían formado parte del ataque. La investigación de este crimen está en manos de la fiscal Andrea Lazo.