Así fue el operativo en el que secuestraron casi 16 kilos de droga

Un importante operativo de Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan permitió desarticular una célula criminal dedicada al tráfico de drogas entre las provincias de Misiones y San Juan. La acción se concretó este jueves 23 de octubre en Caucete, donde fueron detenidas tres personas y se secuestraron 15,8 kilos de marihuana.

El procedimiento fue el resultado de una investigación de largo alcance desarrollada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería, con el apoyo del Escuadrón 66 “San Juan”, la Unidad de Inteligencia Criminal San Juan y los departamentos Drogas Ilegales (D-5) y Análisis de la Información (D-2) de la Policía provincial.

Durante varios meses, los investigadores realizaron tareas de inteligencia y seguimientos encubiertos que permitieron identificar el modus operandi del grupo: enviaban la droga desde Misiones oculta en encomiendas de correo.

Con la autorización judicial correspondiente, se llevó adelante una entrega vigilada de uno de esos paquetes, cuyo destino final era Caucete. En el punto de retiro, los agentes detectaron a tres sospechosos que se presentaron para retirar la encomienda y, en una rápida intervención, fueron aprehendidos en el lugar.

En el operativo se secuestraron:

15,8 kilos de cannabis sativa.

Un vehículo utilizado por los detenidos.

Cuatro teléfonos celulares empleados para coordinar las maniobras.

$62.000 en efectivo.

Las tres personas arrestadas son mayores de edad. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente en La Rioja, por lo que se dio intervención a la Justicia de esa provincia.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron que el procedimiento fue posible gracias a la coordinación entre unidades nacionales y provinciales, lo que permitió neutralizar un eslabón importante del narcotráfico interprovincial y avanzar en la desarticulación de redes dedicadas al comercio ilegal de drogas.