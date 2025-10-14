Este 14 de octubre comenzó de la peor manera posible en San Juan. En el departamento Rawson se produjo un tiroteo que terminó con el fallecimiento de un menor de edad de apenas 8 años que estaba en la zona. Horas después trascendieron filmaciones de lo ocurrido.

El enfrentamiento armado se produjo en el interior del barrio Valle Grande, entre la noche del lunes y el comienzo del martes. En ese momento en la manzana 23, entre la casa número 1 y 3, dos bandas comenzaron a dispararse entre si.

Recientemente se dieron a conocer dos videos que muestran partes de lo ocurrido. En uno de ellos se puede ver a lo lejos algunos de los participantes de la balacera, efectuando al menos 5 disparos en plena calle.

En el segundo metraje se puede ver el actuar de los efectivos policiales tratando de controlar la situación para que no haya más heridos. Lamentablemente sobre la madrugada de este 14 de octubre el pequeño que recibió el impacto de bala, a pesar de que fue asistido en el hospital Marcial Quiroga, perdió la vida.