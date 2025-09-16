En la siesta de este lunes se produjo un siniestro vial en Concepción, Capital, que tuvo como protagonistas a un auto y una moto. El móvil de Canal 13 llegó hasta el tramo ubicado en Avenida Circunvalación y contó los detalles de este choque que provocó caos vehicular, luego de que la Policía cortara la mitad de la calzada.

El siniestro tuvo lugar en el anillo interno de la Avenida Circunvalación, entre calle Tucumán y Avenida Rawson. Los protagonistas del choque fueron un Ford Ka negro y una moto enduro de 125 cc. La Policía detalló que el auto fue quien impactó de atrás a la motocicleta, cuando circulaba de Oeste a Este, y que pasando el puente de calle Tucumán se produjo la colisión.

Una mala maniobra del conductor del Ford Ka habría provocado que este impactara en el guardarrail y perdiera el control, impactando de este modo al motociclista, un hombre de aproximadamente 30 años.

Minutos después del siniestro llegó al lugar personal de emergencias médicas quien trasladó a ambos al Hospital Rawson. La Policía detalló que ambos sufrieron heridas y golpes.

Tanto el auto como la moto quedaron a un costado de la calzada con los daños que les provocó el impacto. El personal policial que trabajó en el hecho, realizó un corte parcial del tramo afectado, lo que provocó una larga cola de vehículos en la siesta de este 15 de septiembre.

El Ford Ka quedó con su frente izquierdo destrozado, inclusive con su rueda incrustrada en el chasis. En cuanto a la Enduro, sufrió varios daños que quedaron evidenciados en el pavimento del anillo interno de la avenida, puesto que varios repuestos quedaron esparcidos.

