Así operaba la "banda narco" que fue detenida en un operativo en la Ruta 40

Un operativo de la Policía Federal Argentina sorprendió a los vecinos de Pocito este miércoles, cuando varios móviles y agentes realizaron un procedimiento en plena Ruta 40 y Calle 10, logrando desbaratar una banda narco que operaba entre San Juan y Córdoba.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, la investigación comenzó hace un mes, cuando la Unidad Operativa Federal San Juan detectó una organización dedicada al tráfico de drogas entre ambas provincias. Los cabecillas eran dos hombres conocidos en el ambiente delictivo como “El Cordobés” y “El Sanjuanino”, quienes eran seguidos de cerca por los investigadores.

Luego de semanas de vigilancia y seguimiento, los efectivos montaron un operativo sobre la Ruta 40, en el departamento Pocito, donde interceptaron un Volkswagen Gol Power en el que viajaban los sospechosos. Al revisar el vehículo, encontraron dos ladrillos de cocaína con un peso total de 2 kilos, además de celulares y otros elementos de interés para la causa. Ambos sujetos fueron detenidos en el lugar.

En simultáneo, se llevaron adelante allanamientos en domicilios de Capital y Chimbas, donde se secuestraron dinero en efectivo, 100 gramos de cocaína fraccionada y otros elementos vinculados al tráfico de drogas.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron alojados en dependencias de la Policía Federal, a disposición del juez de turno. Interviene en la causa el fiscal Francisco Maldonado.