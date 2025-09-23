La madrugada de este martes 23 de septiembre estuvo marcada por la tragedia en San Juan. Un importante incendio se originó en una vivienda donde dormía una familia. Lamentablemente el saldo fue la muerte de una niña y la internación tanto de su madre como de un bebé.

Todo sucedió en la localidad de La Chimbera, cuando recién estaba comenzando la mencionada jornada. En ese momento por motivos que todavía se investigan se generando llamas dentro de la morada, las cuáles se fueron extendiendo rápidamente.

Lamentablemente el fuego alcanzó a una menor de 7 años, ocasionándole gravísimas lesiones que terminaron con su vida en ese mismo lugar. Por otro lado su madre también sufrió quemaduras pero pudo recibir asistencia médica, al igual que su hijo de 1 año que terminó con sus vías respiratorias afectadas.

En una fotografía que compartieron desde Flagrancia, se puede ver el estado en el que quedó el domicilio luego de que el siniestro fuera controlado por Bomberos. Se puede apreciar como las llamas avanzaron prácticamente sobre todo el interior, dejando marcas negras tanto por encima de las ventanas como de la puerta. Esto se debe a que de forma sostenida estuvo saliendo humo negro por estas aberturas mientras la familia aún seguía dentro.