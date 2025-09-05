Un taxista fue víctima de un violento intento de asalto en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. El hecho se registró cuando tres jóvenes de sexo masculino lo interceptaron con la intención de sustraerle el teléfono celular.

La rápida reacción del conductor fue clave: logró escapar de la emboscada y ponerse a salvo, además de alertar de inmediato a la policía sobre lo ocurrido. La situación generó conmoción en la zona, ya que se trata de un barrio en el que vecinos aseguran que los hechos de inseguridad se han vuelto más frecuentes.

Tras la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo en el mismo barrio que permitió localizar y detener a los tres sospechosos. Todos residen en la zona y, según se informó, dos de ellos son menores de edad: uno de 16 y otro de 17 años.

El tercero fue identificado como Romero Agustín Jeremías, de 20 años. Los tres quedaron a disposición de la Justicia tras su aprehensión, que se concretó a poco de haberse registrado el intento de robo. La imputación que pesa sobre ellos es por los delitos de robo agravado por la participación de menores de edad en grado de tentativa y lesiones.