Un hombre de 36 años fue detenido en Villa Krause luego de ingresar a robar en una tienda de ropa a través de un boquete en el techo. El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría 6ª de Rawson respondió a un llamado del Cisem 911 por ruidos en el comercio.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un sujeto que salía corriendo del local y comenzaron una persecución que terminó con su aprehensión. Se trató de un hombre conocido como “El Chicho”, quien tenía en su poder varias bolsas con prendas de vestir sustraídas.

La propietaria del negocio reconoció la mercadería y se confirmó que el delincuente había ingresado al comercio mediante escalamiento.

El hombre fue imputado por el delito de robo agravado y, tras la audiencia de formalización en tribunales, quedó detenido en el Servicio Penitenciario provincial. La damnificada recuperó todas las prendas sustraídas.