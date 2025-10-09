Un joven de 18 años, identificado como Sebastián Alejandro Páez García, fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Norte luego de ser señalado como autor de un robo ocurrido en Chimbas.

El hecho se remonta a fines de agosto, cuando un vecino denunció en la Comisaría 17ª la sustracción de varios elementos de su vivienda, entre ellos una hidrolavadora. Según la denuncia, el ladrón había escalado una medianera para ingresar al domicilio. La clave para la investigación fueron las cámaras de seguridad, que captaron el momento en el que el joven ingresaba al lugar.

Con ese registro fílmico, los pesquisas lograron identificar rápidamente al sospechoso, quien, a pesar de su corta edad, cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por disposición del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, Miguel Gay, se ordenó un allanamiento en su vivienda y su inmediata detención. Páez García quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas será sometido a audiencia de formalización.