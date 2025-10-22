En la mañana de este miércoles 22 de octubre, un operativo policial en Pocito terminó con la detención de un joven y el secuestro de un arma de fuego. La medida fue encabezada por personal de la UFI Genérica, bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez, y se concretó en una vivienda ubicada sobre Calle 6, entre Vidart y Lemos.

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron un rifle calibre 16, el cual fue secuestrado en el marco de una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego. En el lugar, fue detenido Kevin Sandande, quien no pudo acreditar la documentación ni las credenciales necesarias para la posesión del arma, según informaron fuentes judiciales.

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la Comisaría 6ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En tanto, el rifle incautado fue remitido a la unidad fiscal interviniente para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

El operativo formó parte de una serie de intervenciones que la brigada de la UFI Genérica viene realizando en distintos puntos del departamento, con el objetivo de detectar armas no registradas y reforzar la prevención de delitos vinculados al uso ilegal de armamento.