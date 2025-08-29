La rápida intervención de la Policía en Zonda permitió frustrar un intento de robo y terminó con la aprehensión de un joven de 18 años. El hecho ocurrió en una finca ubicada en el Callejón Graffigna y tuvo como víctima a un arrendatario de 50 años que sorprendió al sospechoso en plena acción.

Todo comenzó cuando el propietario observó dentro de su predio a un individuo trasladando palos de leña, específicamente cepas que forman parte de la producción de la finca. El hombre, al advertir la maniobra, enfrentó al intruso, lo que provocó que éste abandonara lo que llevaba y emprendiera la fuga de manera desesperada, atravesando un boquete abierto en el cierre perimetral.

El damnificado no perdió tiempo y radicó la denuncia, lo que dio lugar a la intervención de efectivos de la Comisaría 14ª, perteneciente a la Departamental N°7. Los uniformados montaron un operativo de búsqueda en la zona y, tras una recorrida, lograron ubicar y reducir al sospechoso.

El joven fue identificado como Martínez Torres Lautaro Javier, de 18 años, quien inmediatamente quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los policías también recuperaron los elementos sustraídos: un total de 20 palos de leña tipo cepa. Dichos bienes fueron restituidos a su propietario, quien destacó la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

Con la aprehensión consumada, la investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá definir la situación procesal del joven, ahora imputado por tentativa de robo en una finca de Zonda. El accionar policial no sólo permitió la recuperación de lo sustraído, sino que también llevó tranquilidad a los vecinos de la zona, que suelen verse afectados por hechos de inseguridad similares.