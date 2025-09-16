Atraparon a un menor que robaba con un arma de juguete
El delincuente fue detenido por las autoridades cuando se encontraba en el departamento Rawson.
Un adolescente de 16 años fue detenido en el Barrio Victoria, en Capital, luego de ser acusado de robar una bicicleta utilizando un arma que finalmente resultó ser de juguete. El hecho ocurrió tras una denuncia que activó un operativo de la Subcomisaría Villa Hipódromo, cuyos efectivos lograron dar rápidamente con el sospechoso.
Según el parte policial, la víctima denunció que un joven con ropa oscura y gorra negra lo había sorprendido en la vía pública y le había arrebatado una bicicleta marca Nordic, rodado 29, de color rojo. Bajo amenazas y portando lo que parecía un arma de fuego, el delincuente escapó de la zona.
Con la descripción aportada, un móvil policial inició recorridas por el barrio y, tras algunos minutos, logró ubicar a un adolescente que coincidía plenamente con las características señaladas. Al ser interceptado, los uniformados comprobaron que portaba un arma de juguete, con la que habría intimidado a la víctima para concretar el robo.
El menor quedó identificado y puesto a disposición de la Justicia de Menores, que instruirá las medidas legales correspondientes. La bicicleta fue recuperada y devuelta a su propietario.