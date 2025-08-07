En las últimas horas las autoridades lograron recapturar a un sujeto que estaba prófugo del Penal de Chimbas. El mismo tenía pedido de captura y finalmente fue aprehendido en el interior del departamento Rawson.

Se trata de un sujeto de apellido Galleguillo, el cual había recibido el beneficio de salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial. En la cárcel él estaba cumpliendo una condena por cometer el delito de Homicidio.

En ese contexto salió de la unidad carcelaria una última vez, pero decidió no regresar por lo que las autoridades ordenaron su captura. Los especialistas comenzaron a rastrearlo, hasta encontrarlo en el municipio rawsino.

Finalmente fue personal de la Unidad de Apoyo Investigativo quien lo encontró en un domicilio del barrio Franklin Rawson. Los agentes realizaron un allanamiento y lo recapturaron para luego volver a recluirlo en el Penal.