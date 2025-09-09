Atraparon al hombre que desvalijó una casa en Jáchal

Recientemente, un vecino del departamento Jáchal realizó una denuncia en la Policía de San Juan. En la misma pedía ayuda, ya que había sufrido el robo de una gran cantidad de pertenencias del interior de su hogar. En las últimas horas, las autoridades pudieron encontrar al responsable.

Según informaron desde la Policía de San Juan, el episodio comenzó en una casa situada sobre la calle Agustín Gómez. Allí reside un sanjuanino de 50 años, quien descubrió que alguien había logrado colarse en su morada.

Si bien notó el faltante de múltiples objetos, sobre todo lamentó la sustracción de una motocicleta de la marca Gilera. Al ser notificados de esta situación, efectivos policiales y personal de la UFI Norte comenzaron a investigar.

Gracias a ese trabajo pudieron acceder a videos de cámaras de seguridad que mostraban al responsable. Se trataba de un sujeto de 35 años identificado como Sergio Luis Bustos. En ese contexto, los especialistas pudieron establecer dónde vivía este malviviente, por lo que realizaron un allanamiento en dicho lugar.

Los uniformados se presentaron en el domicilio situado sobre la avenida Caseros, encontrando una gran cantidad de elementos robados. Principalmente se logró recuperar el vehículo mencionado. Además, secuestraron un televisor, una notebook, una licuadora, zapatillas, mochilas, un casco de moto, una pava eléctrica, marcadores de colores y prendas varias.

Por este motivo, Bustos fue trasladado hasta los calabozos de la comisaría 21ª, lugar en el que permanece a disposición de la Justicia.