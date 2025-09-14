Un intento de robo en Albardón terminó con un conocido delincuente herido y detenido. El hecho ocurrió cuando personal de la Unidad Rural 2 de Las Lomitas acudió a un domicilio tras un llamado de emergencia. El detenido es conocido en el ambiente delictivo como “El Chonono”.

Al llegar, los efectivos se encontraron con el propietario del inmueble, quien relató que la alarma de su casa se había activado y, al salir a verificar, sorprendió a dos sujetos que intentaban ingresar. En medio del forcejeo, logró reducir a uno de ellos: se trataba de Enzo Ariel Sánchez, de 31 años, más conocido en el ambiente delictivo como “El Chonono”.

Durante el intento de fuga o en la misma pelea, Sánchez sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha, por lo que debió ser trasladado para recibir atención médica. Pero la situación se complicó aún más cuando la Policía revisó la moto en la que se movilizaban los sospechosos, una Honda CB 300 cc roja, que tenía pedido de secuestro por robo.

La investigación reveló otro dato clave: Sánchez registraba un pedido de captura vigente, también por un hecho de robo. Con este antecedente, su situación judicial quedó aún más comprometida. El Ayudante Fiscal de Flagrancia tomó intervención inmediata, dispuso las primeras diligencias y abrió el legajo correspondiente.

En tanto, el segundo delincuente que acompañaba a “El Chonono” logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades, que trabajan para dar con su paradero y esclarecer por completo el hecho.