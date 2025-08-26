Audaz robo en un shopping céntrico de San Juan: cuatro delincuentes actuaron sin obstáculos

Cuatro ladrones ingresaron durante la madrugada a un conocido shopping de Capital, ubicado en Avenida Libertador y Alvear, a pocos metros de la Comisaría 4ª, y se llevaron mercadería de distintos locales sin que la seguridad del lugar pudiera advertirlo.

El ingreso de los delincuentes quedó registrado por las cámaras del centro comercial, donde se los observa desplazándose con calma mientras la puerta de blindex estaba violentada. En la entrada quedaron perchas tiradas, lo que evidenció el paso de los asaltantes.

Entre los locales afectados se encuentran Casa 2000 y una tienda de productos Apple. Aún no se determinó el valor total de lo sustraído, ya que los responsables de los comercios deben confirmar el faltante.

En la investigación intervino personal de la División Criminalística junto con efectivos de la Comisaría 4ª y distintas brigadas policiales, quienes realizaron pericias en el lugar y buscan dar con los responsables. El hecho despertó preocupación por la falta de seguridad en un sitio de gran concurrencia, pese a estar en una zona custodiada.