La rápida acción policial en Chimbas terminó con la detención de un sujeto de frondoso prontuario, acusado de protagonizar un intento de homicidio con arma de fuego. El hecho ocurrió la tarde del jueves y dejó a un hombre herido de bala en la pierna, lo que desencadenó un amplio despliegue de seguridad y la posterior intervención de la justicia.

Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó a los efectivos de la Unidad Operativa Mariano Moreno y de la Unidad Operativa Chimbas Sur. La denuncia señalaba que dos hombres estaban amenazando a una familia con un arma de fuego.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tirado en el suelo con una herida de bala en la pierna derecha. Su esposa, en medio de la desesperación, relató que los agresores habían efectuado disparos y luego escaparon de la escena.

Ante esta situación, se desplegó de inmediato un operativo cerrojo coordinado con personal del Comando Norte. Los movimientos policiales dieron resultado rápidamente: uno de los sospechosos fue localizado cuando intentaba esconderse en una vivienda ajena, a la que había ingresado sin autorización. Allí fue reducido y aprehendido por los efectivos.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, cuyos fiscales confirmaron que el detenido fue identificado como Exequiel Terrera, alias “El Mendocino”. Según fuentes policiales, se trata de un individuo con un extenso historial delictivo, que ahora enfrenta una nueva imputación por Tentativa de Homicidio con el uso de arma de fuego. Tras su captura, fue trasladado y alojado en la Comisaría 17ª.

Mientras tanto, la víctima del ataque recibió asistencia inmediata. Personal de emergencias del 107 lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson, con apoyo de la Policía que abrió camino para facilitar el arribo al centro asistencial. Gracias a la atención médica y la rápida respuesta de los uniformados, la vida del herido pudo ser salvada, aunque permanece bajo control por la gravedad de la lesión sufrida.