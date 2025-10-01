En el departamento Rivadavia se produjo un hecho realmente violento durante el pasado martes 30 de septiembre. Lo que sucedió fue que un hombre se resistió a un robo por parte de dos delincuentes, los cuáles terminaron disparándole en ambas piernas.

Precisamente el episodio se desarrolló en el barrio Aramburu cuando Atilio Aballay circulaba por esa zona sobre las 06:00. En ese momento se le acercaron dos sujetos desconocidos que se movilizaban en moto, los cuáles lo emboscaron.

Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias. Aballay se resistió y comenzó a forcejear hasta que uno de los malvivientes le disparó.

El hombre recibió un disparo que le atravesó uno de sus muslos e impactó en el otro. Luego de esto los ladrones se dieron a la fuga. Posteriormente el herido fue trasladado al hospital Rawson donde se confirmó que esta fuera de peligro.