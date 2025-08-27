Un confuso episodio ocurrido este martes por la tarde en Rawson terminó con un suboficial de la Policía de San Juan herido de un disparo en una pierna. El hecho se registró en una vivienda del barrio La Estación y, hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre cómo sucedió.

De acuerdo a las primeras informaciones judiciales, el proyectil impactó en una de sus rodillas mientras el efectivo se encontraba acompañado por otro policía, aparentemente un amigo suyo. La identidad del lesionado no trascendió.

Una versión preliminar indica que ambos se preparaban para salir cuando, al intentar guardar su pistola 9 mm, el suboficial habría accionado accidentalmente el arma. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente y aún se investigan las circunstancias del hecho.

Tras el disparo, intervinieron efectivos de la Motorizada N°2, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 6ª, quienes trasladaron al herido al Hospital Guillermo Rawson. El caso quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales.