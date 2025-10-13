Una madrugada agitada se vivió en Caucete cuando personal de la Comisaría 37° de Pie de Palo y del Comando Radioeléctrico Este intervino en un insólito episodio que terminó con una joven detenida por realizar cuatro llamados falsos al 911 en menos de una hora.

La protagonista, identificada como Correa Tapia, de 18 años, denunció reiteradamente que su expareja le había robado una bicicleta y la mantenía escondida en su vivienda, ubicada en el barrio Felipe Cobas. Ante la insistencia de los llamados, los efectivos acudieron al domicilio señalado para constatar la denuncia.

En el lugar fueron recibidos por la madre del supuesto acusado, quien, visiblemente molesta, negó rotundamente los hechos. “Ya no sabemos qué hacer con esta chica, vive llamando, molestando y queriendo generar problemas donde no los hay”, manifestó la mujer mientras permitía el ingreso de los policías.

Tras revisar la casa y comprobar que no existía ni bicicleta robada ni indicios de delito, los efectivos descubrieron el engaño casi por casualidad: mientras el operador del CISEM 911 intentaba devolver una de las llamadas para verificar los datos, el teléfono de la propia denunciante comenzó a sonar frente a ellos. La escena no dejó lugar a dudas: todo había sido inventado.

La joven fue detenida de inmediato y trasladada a la Comisaría Novena de Caucete, donde además se secuestró su celular como prueba. Desde la Justicia provincial informaron que quedó vinculada a una causa por infracción al artículo 103° de la Ley 941-R, que sanciona el uso indebido del sistema de emergencias públicas.

Más allá del costado judicial, el hecho volvió a poner en discusión el mal uso de las líneas de emergencia, una problemática que genera demoras, distrae recursos y pone en riesgo la atención de casos reales. Tal como pasó en los últimos días con las falsas amenazas de bombas.