Bomba de estruendo explotó en Zonda: un hombre perdió un ojo y hay un niño herido
El hecho se produjo en la cancha de Sarmiento de Zonda. Por el momento no se conocen más detalles sobre la salud de los heridos.
El fútbol sanjuanino se vio opacado este domingo por un dramático episodio. El hecho ocurrió en la cancha de Sarmiento de Zonda, durante el clásico de primera división del departamento frente a Juventud Zondina.
El encuentro transcurría con normalidad hasta que, desde la parcialidad local, fue arrojada una bomba de estruendo que no llegó a explotar. Ante la aparente falla del artefacto, un hombre de 35 años, identificado como Maximiliano Campillay, y un niño de alrededor de 10 años se acercaron para ver qué había ocurrido.
Para desgracia de ambos, el artefacto detonó cuando estaban a pocos metros, provocándoles graves heridas.
Según las primeras informaciones, Campillay perdió un ojo, sufrió severas quemaduras en el rostro y las manos, y presenta un oído comprometido. De acuerdo con los medios de la zona, el hombre había sido sometido a una cirugía, de acuerdo con lo informado por sus familiares. Aún se desconoce cómo sigue su estado de salud.
Por su parte, el menor resultó con traumatismo de cráneo y otras lesiones ocasionadas por la explosión, por lo que también fue trasladado de urgencia a un centro de salud.