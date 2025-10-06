El fútbol sanjuanino se vio opacado este domingo por un dramático episodio. El hecho ocurrió en la cancha de Sarmiento de Zonda, durante el clásico de primera división del departamento frente a Juventud Zondina.

El encuentro transcurría con normalidad hasta que, desde la parcialidad local, fue arrojada una bomba de estruendo que no llegó a explotar. Ante la aparente falla del artefacto, un hombre de 35 años, identificado como Maximiliano Campillay, y un niño de alrededor de 10 años se acercaron para ver qué había ocurrido.

Para desgracia de ambos, el artefacto detonó cuando estaban a pocos metros, provocándoles graves heridas.

Según las primeras informaciones, Campillay perdió un ojo, sufrió severas quemaduras en el rostro y las manos, y presenta un oído comprometido. De acuerdo con los medios de la zona, el hombre había sido sometido a una cirugía, de acuerdo con lo informado por sus familiares. Aún se desconoce cómo sigue su estado de salud.

Por su parte, el menor resultó con traumatismo de cráneo y otras lesiones ocasionadas por la explosión, por lo que también fue trasladado de urgencia a un centro de salud.