Las fuertes ráfagas de viento que azotaron la provincia durante las últimas horas generaron diversos inconvenientes, siendo el más alarmante un incendio en un terreno baldío ubicado en una zona neurálgica de la Capital.

Carlos Heredia, director de Protección Civil, conversó con el programa Compacto Trece y brindó detalles sobre los operativos desplegados. "Fue un trabajo arduo que comenzó 4:30 y los trabajos se extendieron hasta horas del mediodía. Afortunadamente, las pérdidas solo fueron materiales", expresó Heredia.

El foco del incendio se localizó en horas de la madrugada en un terreno baldío sobre Avenida Libertador, contiguo a un conocido local de comidas y, lo más preocupante, frente a Casa de Gobierno. La situación fue crítica debido a la gran cantidad de vegetación seca acumulada en el lugar. Heredia explicó que la rápida propagación fue facilitada por las condiciones climáticas: "Había muchas hojas secas y el viento posibilitó que el incendio se propagara rápidamente y violenta".

Debido a la cercanía con el edificio gubernamental, el fuego generó alarma, afectando incluso a Casa de Gobierno con "un par de chispas". Afortunadamente, al tratarse de plena madrugada, no había circulación de personas, lo que mitigó riesgos mayores.

Para poder controlar la situación fue crucial la coordinación de distintas entidades. "El trabajo importante de la Policía de San Juan, de Bomberos Voluntarios que trabajaron durante gran parte de la madrugada, se pudo controlar la situación", destacó el Director de Protección Civil. Además, fue necesaria la intervención de la Municipalidad de Capital, que asistió con maquinaria pesada para la remoción de escombros, ya que, de lo contrario, el control de la situación hubiese sido imposible.

Finalmente, Heredia informó que la Dirección de Bomberos y personal de la fiscalía se encuentran realizando las tareas de investigación pertinentes en el lugar para determinar la causa que dio origen al incendio.