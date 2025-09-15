Un hombre al volante dio 2,72 gramos de alcohol en sangre durante un control vial en San Juan, cuando el límite para autos y camionetas es de 0,50 g/l. El caso, confirmado por la Dirección de Seguridad Vial, generó sorpresa y fuerte preocupación por el riesgo que representaba para su vida y la de terceros.

El operativo formó parte de un despliegue realizado por la fuerza en los accesos y egresos a la provincia, con controles en los cuatro puntos cardinales. Como resultado, se labraron 172 actas y se radiaron 45 vehículos. De ese total, 26 casos estuvieron vinculados a alcoholemia positiva.

El comisario mayor Ricardo Díaz, jefe de la Dirección de Seguridad Vial D7, explicó ante el móvil de Canal 13 que el nivel de alcohol registrado en este conductor es cercano al coma etílico. “Se nota porque presenta dificultad para hablar, no puede mantenerse de pie, no articula frases coherentes y tiene reflejos totalmente disminuidos”, detalló.

En cuanto a las sanciones, Díaz recordó que la normativa vigente prevé la retención de la licencia, del vehículo y la demora del conductor hasta 12 horas, además de una multa económica significativa. “La alcoholemia no solo implica una infracción, sino un peligro inminente para todos los que circulan en la vía pública”, advirtió.