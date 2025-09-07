Un violento episodio sacudió el pasado viernes por la tarde a la Escuela 25 de Mayo, ubicada en calle Paraguay, en la Capital sanjuanina. Lo que debía ser una reunión pedagógica para tratar la situación académica de una alumna de 17 años terminó en un brutal ataque contra la directora del establecimiento, quien resultó lesionada y debió recibir atención médica.

El encuentro había sido convocado porque la estudiante estaba al borde de perder la regularidad debido a la gran cantidad de inasistencias acumuladas. La directora, junto con integrantes del Gabinete Pedagógico, se dispuso a abordar el caso en la secretaría del colegio. Sin embargo, la situación se descontroló cuando la adolescente abrió la puerta e ingresó su madre, identificada como M.G., de 55 años.

Según la denuncia presentada, la mujer comenzó a increpar a la directora y le propinó un golpe en el rostro que le hizo saltar los anteojos. En ese momento, la alumna también se sumó a la agresión: la tomó del cabello con tal violencia que le arrancó mechones y, junto a su madre, la tiraron al suelo mientras continuaban con los golpes. Todo ocurrió frente a otros profesionales que, atónitos, intentaban detener la pelea sin éxito. Fue necesaria la intervención policial para frenar la golpiza.

Efectivos de la Comisaría 29ª, con base a pocos metros del establecimiento, detuvieron a la mujer y trasladaron a la adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD), dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. La directora, en tanto, fue asistida por médicos por lesiones en un pómulo, la nariz y el cuero cabelludo.

La madre quedó alojada en la Comisaría 5ª, imputada por lesiones leves y daños, bajo investigación de la fiscal Virginia Branca. Su defensa ya fue asumida por la abogada María Filomena Noriega. Desde la Justicia aclararon que existen dos versiones sobre el hecho: mientras que la denuncia de la docente describe una agresión sin provocación previa, la madre habría manifestado que reaccionó porque tanto ella como su hija habrían recibido maltratos verbales por parte de la autoridad escolar.

La causa sigue en investigación y la fiscalía busca determinar con precisión cómo se desencadenó la violenta secuencia que conmocionó al ámbito educativo.