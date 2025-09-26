La inseguridad volvió a golpear en Chimbas. Este jueves 25 de septiembre, alrededor de las 22 horas, un chofer de Uber fue sorprendido y atacado por un grupo de seis delincuentes en la zona de Benavides y Ruta 40.

Según el relato de sus familiares, el trabajador circulaba en su moto cuando fue interceptado por los agresores, quienes lo redujeron a golpes y le robaron su Zanella ZB 110 cc de color rojo, además de su teléfono celular y el dinero que había ganado en el día prestando servicio de traslado.

Pese a la violencia del ataque, la víctima se encuentra fuera de peligro, aunque quedó sin ninguna de sus pertenencias y sin el vehículo que representa su principal fuente de ingresos.

La familia del damnificado pidió la colaboración de la comunidad para recuperar la moto. Cualquier información o movimiento sospechoso puede comunicarse al número de contacto de su pareja, Caty: 2644 73-5952.