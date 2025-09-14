Brutal choque en Ruta 20: creen que uno de los conductores estaba borracho

Sobre el comienzo de este domingo 14 de septiembre, la provincia de San Juan registró un siniestro vial que podría haber terminado en una verdadera tragedia. El hecho tuvo lugar en el departamento 9 de Julio donde dos automóviles chocaron de frente a velocidades considerables ya que circulaban por ruta.

Desde Flagrancia informaron que este hecho se dio sobre la Ruta Nacional N° 20, a unos 100 metros de la calle Solís. Por allí circulaba Gustavo Fernando Flores de 50 años de edad conduciendo un Renault Clio, sin llevar acompañantes.

Esta persona avanzaba de este a oeste cuando de un momento a otro se estrelló de frente con un Gol Trend, guiado por una joven de 28 años llamada Daniela Belis que viajaba con Kevin Daniel Gallardo de la misma edad. Los tres implicados sufrieron heridas y los vehículos sufrieron importantes daños, sobre todo a la altura del conductor.

Por este motivo se necesitó que todos fueran trasladados en ambulancias hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson. Allí se confirmó que Belis sufrió un golpe en su cabeza, Gallardo fue diagnosticado con politraumatismos y Flores sólo manifestó sentir dolores en su pecho. Por el momento se sospecha que este último guiaba su vehículo en estado de ebriedad.