En horas de la mañana de este jueves 7 de agosto, se produjo un impactante siniestro vial en San Juan. El mismo tuvo lugar en un transitado cruce, momento en el que colisionaron un automóvil y un camión de gran tamaño.

Todo ocurrió alrededor de las 10:30 cuando un vehículo de carga, guiado por un hombre que iba sin acompañantes, avanzaba por el Acceso Este. En ese contexto, todo se salió de control cuando llegó a la intersección con el Lateral de Circunvalación antes de llegar a la calle Gorriti.

En ese momento se estrelló contra un Volkswagen Gol Trend de color blanco, en el que viajaban un hombre y una mujer. El impacto fue directo contra las dos puertas del costado izquierdo del rodado, el cual quedó con un impresionante abollón.

Milagrosamente, ninguno de los tres involucrados sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, a modo preventivo, los dos ocupantes del automóvil fueron trasladados hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson.