Sobre el mediodía de este miércoles 17 de septiembre, se produjo un impactante siniestro vial en San Juan. El mismo fue protagonizado por una movilidad que trasladaba carne y una camioneta 4x4. El primero de los rodados mencionados se llevó la peor parte, volcando sobre el asfalto.

El episodio se dio sobre la calle Colón entre Los Nogales y Sargento Cabral, prácticamente en el ingreso a la bodega Graffigna. Por el lugar circulaba una una camioneta de la marca Ford que pertenece a un frigorífico y trasladaba productos cárnicos.

El problema ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux comenzó a asomarse por la calle Los Nogales hacia Colón. Esto hizo que el rodado de mayor tamaño, que circulaba a altas velocidades, maniobrara de manera brusca para esquivar a la 4x4. Esto provocó que perdiera estabilidad y terminara volcando.

“Hace más de 20 años que vivo acá y hay un árbol muy grande en el cruce que obstaculiza la vista. El hombre que venía muy rápido en el vehículo pegó un volantazo y volcó unos 70 metros más adelante. La camioneta no tiene nada, no alcancé a salir a la calle. Yo estoy bien”, relató el conductor de la Toyota Hilux al móvil de Canal 13.

Es importante destacar que el vehículo que pertenecía al frigorífico viajaban dos personas. Las mismas fueron trasladadas al hospital Rawson a modo preventivo ya que no tendrían lesiones de gravedad, sólo algunos traumatismos.