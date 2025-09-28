Este domingo 28 de septiembre comenzó con un violento siniestro vial en la provincia de San Juan. El hecho tuvo lugar en el departamento Rivadavia, cuando dos vehículos colisionaron entre sí, provocando que uno de ellos volcara.

La secuencia se registró cuando un utilitario modelo Peugeot Partner Patagónica de color gris oscuro circulaba por la calle Las Dalilas, en el mencionado departamento. Por motivos que todavía se están investigando, al llegar a la intersección con Talcahuano protagonizó este hecho vial.

El citado vehículo colisionó con un Ford Focus que, por la fuerza del impacto, terminó volcando completamente sobre el asfalto; este segundo rodado quedó con las ruedas hacia arriba.

Si bien se sabe que personal de emergencias médicas se hizo presente y trasladó a los heridos a un centro asistencial, no se han brindado mayores precisiones. Se desconoce cuántas personas estuvieron involucradas y cuál es su diagnóstico.