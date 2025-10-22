Una familia de Caucete respiró aliviada luego de que la Policía recuperara su motocicleta, la cual había sido robada días atrás del interior de su vivienda, ubicada en el barrio Juan Jofré.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras la familia Aballay dormía. En ese momento, desconocidos ingresaron a la propiedad y, tras forzar la traba del manubrio, se llevaron una motocicleta Corven 150cc de color negra.

A partir de la denuncia radicada, personal policial inició una investigación exhaustiva que incluyó tareas de inteligencia y seguimiento de posibles publicaciones de venta. Finalmente, los efectivos lograron ubicar el rodado en la zona de Villa Dolores, donde estaba siendo ofrecido para su comercialización.

La moto fue secuestrada y trasladada a la sede policial correspondiente, donde será reconocida por los damnificados antes de su restitución. El caso quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones para determinar la identidad de los responsables del robo.