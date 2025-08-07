Buscan a Bianca, una joven de 14 que desapareció el martes

Este jueves, la Policía de San Juan activó el programa San Juan Te Busca para informar a la comunidad sanjuanina de la búsqueda de Bianca Martina Antunez. Se trata de una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el martes 5 de agosto.

La joven, que lleva dos días desaparecida, es de contextura pequeña, ojos marrones y mide 1,55 metros. La Policía detalló que Bianca tiene cara redonda, nariz convexa, boca mediana y labios medianos. Además, tiene el cabello negro, corto, lacio.

La última vez que fue vista, Bianca vestía calza morada con blanco, un sweater de cuello alto verde, zapatillas azules con negro, y un bolso de tela negro con letras blancas, detalló la Policía.

Desde San Juan Te Busca recordaron que, en caso de contar con información, cualquier persona puede hacer una denuncia de manera anónima al 911.