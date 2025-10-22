La Policía de San Juan difundió una búsqueda urgente para dar con el paradero de Daniela Micaela Luna, una mujer de 35 años que se encuentra desaparecida desde el 2 de octubre de 2025. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre el lugar donde fue vista por última vez ni las circunstancias de su desaparición.

De acuerdo con la descripción oficial, Daniela es de contextura física pequeña, mide 1,60 metros de altura, tiene tez blanca, ojos verdes y cabello castaño claro, lacio y de largo medio. Su rostro es de forma ovalada, con nariz convexa, boca mediana y labios gruesos.

Entre los rasgos distintivos, la mujer posee varios tatuajes visibles: la palabra “Matías” en el cuello, otro en la parte posterior de la cintura, y un diseño que se extiende en su mano izquierda hasta la altura de la muñeca.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jeans largo y ancho de color azul, una remera tipo top de mangas largas color negra y zapatillas oscuras.

Las autoridades solicitaron a la población que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato a la Comisaría más cercana, o a través de los números de emergencia 911 o 102, disponibles las 24 horas.