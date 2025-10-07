Buscan a Fabián, un joven que se extravió el 25 de septiembre

Este lunes la Policía de San Juan informó que buscan a Fabián Alejandro Jesús Silva, un joven de 25 años que fue visto por última vez el 25 de septiembre. A través del programa San Juan Te Busca, las autoridades indicaron que, al momento de extraviarse, el muchacho vestía ropa casual y gorra verde fluor.

La Policía detalló que el joven mide 1,70, tiene ojos pardos, tez trigueña y contextura física mediana. Además, indicó que tiene cara ovalada, pelo corto rizado castaño claro, nariz recta, boca grande y labios medianos.

Buscan a Tiara

La Policía de San Juan, a través del programa San Juan Te Busca informó que están abocados en dar con el paradero de Tiara Nicole Ortega, una joven de 17 años. La muchacha fue vista por última vez el miércoles 1 de octubre.

La joven es de contextura física pequeña, ojos marrones, tez trigueña, tiene la cara cuadrada, el pelo negro lacio, nariz recta, boca chica y labios delgados, detalló la Policía.

Al momento de extraviarse, Tiara vestía una calza negra, una remera blanca tipo top con mangas celestes, chaqueta gris, zapatillas negras y mochila a cuadros rosa y negra.

La joven cuenta con un tatuaje a la altura