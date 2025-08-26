Un joven sanjuanino de Sarmiento desapareció y su familia quedó preocupada. José Luis Zalazar de 26, fue visto por última vez en la madrugada del domingo en la casa de sus padres, ubicada en Media Agua. Daniel, su hermano mayor, contó a Diario 13 que nunca se había ausentado de su casa y que siempre avisa a dónde está. Además de revelar que temen que por algún conflicto con los vecinos haya habido alguna represalia.

En medio de la preocupación por el paradero incierto de su José Luis, Daniel contó que se llevó el celular del más pequeño de los hermanos y que él no tiene teléfono. “Nos cansamos de llamarle y nunca contestó”, señaló, para luego revelar que desde aproximadamente las 11 de este lunes, el celular dejó de dar tono.

“La última vez que lo vi fue alrededor de las 3 de la madrugada del domingo en la casa de mis padres. De ahí no supimos más de él. Estamos muy preocupados”, reveló

El joven desaparecido tiene domicilio entre las localidades Carpintería y Colonia Fiscal, allí vive junto a su pequeña hija y su pareja. Justamente ella le contó a Daniel que estaba preocupada porque José Luis no aparecía. “Nosotros estamos muy preocupados porque no aparece”, reiteró Daniel a este medio.

La familia hizo la denuncia en la Comisaría 8º en horas de la mañana de este lunes. Daniel contó que muchos vecinos que lo conocen se solidarizaron y compartieron en redes el posteo con el pedido de ayuda para dar con el paradero de su hermano.