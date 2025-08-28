En la tarde de este jueves, la Policía de San Juan informó que buscan a Rubén Víctor Guzmán, un hombre de 54 años que fue visto por última vez este 28 de agosto. Desde el Programa San Juan Te Busca, detallaron que el sujeto es de contextura fascia robusta, tez trigueña, ojos pardos y 1,60 de altura.

Su familia y la Policía piden a la población cualquier dato que facilite dar con su paradero. Es por ello que señalaron que el argentino tiene cara cuadrada, nariz recta, boca chica, labios delgados, cabello corto lacio entrecano, barba corta, despoblada color entrecano.

Además, indicaron que la última vez que los vieron vestía un pantalón deportivo azul, un pullover rojo con cuello negro, remera gris con azul, zapatillas verdes.